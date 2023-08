Alexis Saelemaekers verlaat Milan op uitleenbasis en wordt een ‘Rossoblu’

De 24-jarige Rode Duivel heeft bij de Rossoneri nog een overeenkomst tot medio 2026, maar mocht er vertrekken. Dit seizoen kwam hij er in officiële duels nog geen minuut in actie. De vorige seizoenen was hij er nochtans vaak basisspeler.

Saelemaekers is een jeugdproduct van RSC Anderlecht en werd in januari 2020 door Milan overgenomen. Eerst voor een half seizoen op uitleenbasis, later met een definitieve transfer. Het leverde Anderlecht in totaal zo’n elf miljoen euro op. De vinnige buitenspeler kende zijn beste periode in zijn tweede seizoen bij de Rossoneri, die toen de Italiaanse landstitel veroverden. Vorig seizoen werd Saelemaekers vaker dan hem lief was gepasseerd. In totaal speelde hij al 140 duels voor AC Milan en daarin was hij goed voor tien doelpunten en veertien assists.

Saelemaekers is al de derde Belg die deze zomermercato Milan verlaat. Aster Vranckx keerde na zijn uitleenbeurt terug naar Wolfsburg, terwijl Charles De Ketelaere richting een uitleenbeurt aan Atalanta werd geduwd. Zo blijft enkel Divock Origi nog over, maar de kans is groot dat de voormalige Liverpool-aanvaller de komende 48 uur eveneens nog een transferbeweging zal maken. Een terugkeer naar de Premier League behoort daar tot de mogelijkheden. Saelemaekers is dan weer de zesde Belg ooit bij Bologna. Onder meer Luis Oliveira, de betreurde Stéphane Demol, Gaby Mudingayi en Jean-François Gillet gingen hem voor.