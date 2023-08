Zal jij in 2024 ook 4,9% meer verdienen?

Bescheiden groei

Ondanks de voorbije coronacrisis en de oorlog in Oekraïne doet de Belgische economie het al bij al nog goed. Ook de vooruitzichten voor 2024 zien er behoorlijk positief uit.

Volgens een rapport van het Federaal Planbureau zou het bbp in 2024 zelfs groeien met 1,6%. Er zit dus een bescheiden economische groei aan te komen. Ook de daaropvolgende jaren zou die positieve trend zich verder zetten.

Ter info: het bbp (Bruto Binnenlands Product) is de marktwaarde van alle geproduceerde goederen en diensten in een welbepaald jaar. Het is een maatstaf die weergeeft hoe het met de welvaart in een land of regio zit.

Veelbelovende cijfers

De veelbelovende cijfers zijn alvast goed ontvangen bij de Belgische bedrijven en komen grotendeels overeen met hun eigen vooruitzichten. Uit de resultaten van een salarisonderzoek door adviesbureau WTV blijkt namelijk dat de cijfers voor 2024 bij 55% van de ondervraagde werkgevers helemaal in lijn liggen met hun eigen verwachtingen. Voor 34% liggen ze zelfs hoger dan voorzien.

Het ondernemersvertrouwen is dus groot en dat vertaalt zich ook in het loonbudget en de geplande aanwervingen voor het komende jaar. Zo is 17% van de ondervraagde ondernemers van plan om in de komende 12 maanden extra personeel aan te nemen.

30% zou zelfs een loonsverhoging van 4,9% overwegen. Hiermee willen ze niet alleen het juiste personeel aantrekken en/of behouden maar ook de inflatie counteren (die volgens de recente prognose van het Federaal Planbureau trouwens in 2024 nog verder zou dalen).

Goed om te weten: niet alleen een pure loonsverhoging kan interessant zijn, ook een uitbreiding van de extralegale voordelen kan jou als werknemer op maandbasis een mooi financieel extraatje opleveren.

Bron: Jobat.be