Twee sleutelbeenbreuken en daar ging het debuutseizoen van Toon Clynhens: “Mag er niet aan denken welke kansen om me te tonen ik al heb gemist”

Hij had er zo naar uitgekeken, naar zijn debuutseizoen bij de profs. Grote verwachtingen en met pech hou je dan helemaal geen rekening. En net dan gebeurt het: twee sleutelbeenbreuken en het seizoen van Toon Clynhens (22) is allicht nu ral voorbij.

Hoeveel pech kan iemand hebben? Dat vraagt Toon Clynhens zich nu nog altijd luidop af. “Nadat ik in het najaar van 2022 nog stage had kunnen lopen bij het Franse Arkea-Samsic van toen nog Nairo Quintana, kon ik begin dit jaar mijn grote profdebuut vieren bij Sport Vlaanderen-Baloise, een kinderdroom die in vervulling ging. Helaas kwam ik met een harde smak in de realiteit terecht en dat was jammer genoeg letterlijk te nemen. In mei brak ik op training mijn sleutelbeen. Maar geen nood: specialisten in het vak zijn vandaag echte tovenaars. Een metalen plaatje verbindt de twee uiteinden weer met mekaar en na een paar dagen: hup, de fiets weer op. Althans, wanneer het om een schone breuk gaat”, relativeert Toon Clynhens al snel.

“Het verdict was keihard: die tweede breuk zou op natuurlijke wijze moeten helen en dat betekende zes weken niet buitenkomen met mijn fiets” Toon Clynhens, Sport Vlaanderen-Baloise

“Dat was bij mijn tweede smak helaas niet het geval, toen ik op 19 juli tijdens een wedstrijd na een geslaagde hoogtestage in Andorra nog eens keihard kennismaakte met het asfalt. Ditmaal kon er geen plaatje bij helpen, eenvoudigweg omdat de breuk zich vlak naast het nog ingebrachte eerste plaatje bevond. Het verdict was dan ook keihard: die breuk zou op natuurlijke wijze moeten helen en dat betekende zes weken niet buitenkomen met mijn fiets. Ik moest mijn tijd nemen. Ik kan je garanderen dat zulks op termijn ook mentaal zwaar begin te wegen.”

Hopen op volgend jaar

“De twee bezoeken per week aan de kine zijn uiteraard onvoldoende om de dagelijkse sleur te doorbreken. Je zou kunnen opperen dat ik nu wat meer aandacht zou kunnen besteden aan mijn studie industrieel ingenieur, die ongeveer halfweg zijn, maar die had ik al een plaats gegeven nog voor die twee accidenten mij overkwamen”, gaat Toon Clynhens verder.

“Ik mag er niet aan denken welke kansen mij al door de vingers zijn geglipt om mijn aanleg voor het rondewerk te demonstreren. De Ronde van Tsjechië, de Ronde van Noorwegen, de Ronde van Groot-Brittannië. Schrale troost is dat ik een contract heb voor twee seizoenen en alles bijgevolg met een jaar zal worden opgeschoven”, besluit Toon Clynhens.