Charlotte Timmers is te zien in ‘Exen’ op Streamz. — © Rebecca Fertinel

Antwerpen / Zonhoven

De Zonhovense Charlotte Timmers (35) is op Streamz in zowel Mijn Slechtste Beste Vriendin als in het gloednieuwe Exen te zien. Of zij nog wel door één deur kan met al haar exen? “Met allemaal tegelijk, en één deur is voldoende: ik heb niet veel lieven gehad.”