Thibaut Courtois (met indrukwekkende brace) is begonnen aan revalidatie aan gescheurde kruisband: “Eerste stap in mijn herstel”

Thibaut Courtois is begonnen aan de revalidatie voor de kruisbandblessure die hij begin deze maand opliep. “Iedereen bedankt voor de steun en energie! Ik zet beetje bij beetje de eerste stappen in mijn herstel”, schreef hij in een post op sociale media. Op de bijgevoegde foto was te zien hoe hij een indrukwekkende kniebrace draagt.