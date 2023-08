Nu ook lezingen van Sven Pichal officieel geschrapt: “De shock overheerst”

“De lezingen van Sven Pichal worden tot nader order geschrapt. We zijn enorm verrast en hebben de organisaties maandag meteen verwittigd over wat toen al bekend was in de media. Meer informatie hebben wij als z’n boekingsagent ook niet. We wachten nu af hoe de zaak verder zal evolueren en zullen dan zien of Sven in de toekomst nog actief zal zijn in het circuit”, zegt Martine Van Autrijve van Koortzz.

“We hebben altijd goed kunnen samenwerken met Sven en ook wie hem in het verleden heeft geboekt, was steeds tevreden over zijn lezingen. Hij is vlot aanspreekbaar en niet te beroerd om bij kleine organisaties langs te gaan. Hij was een zeer populaire spreker en iedereen hield van zijn onderwerpen en zijn stijl, vandaar ook de shock en het ongeloof toen we het nieuws vernamen”, gaat ze voort.

Van Autrijve wil voorts “zijn familie een hart onder de riem steken”. “Voor hen is dit echt een onvoorstelbare klap. Maar we vergeten niet dat het hier om beschuldigingen gaat die verband houden met kinderen. Een kwetsbare groep die altijd en te allen prijze dient te worden verdedigd. We hebben veel vertrouwen in onze politiediensten en in de Belgische rechtspraak en we zullen verder op hun oordeel afgaan.”