Groen licht voor Russische en Wit-Russische badmintonners voor internationale competities

De BWF had in maart 2022 op aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Russische en Wit-Russische atleten uitgesloten, na de Russische inval in buurland Oekraïne.

In de lente van dit jaar keerde het IOC zijn kar en gaf het aan atleten uit Rusland en Wit-Rusland onder bepaalde voorwaarden weer te willen toelaten tot internationale wedstrijden als neutrale atleten. Daarnaast mogen de atleten in kwestie geen steun uitspreken voor Rusland in de oorlog in Oekraïne.