Remco Evenepoel voor de start van vijfde rit in de Vuelta: “Dat ik mijn rode trui kan kwijtraken? Zolang we maar veilig aankomen”

Leider Remco Evenepoel had woensdag voor de trek van de vijfde etappe in de Vuelta zijn obligate praatje met de pers. “Ik denk dat de kans groter is dat ik de trui vanavond nog heb dan dat ik ze moet afgeven”, zei hij.

“Of ik liever een sprint of een vlucht heb? Het mag alles zijn, ook als een vlucht misschien zou betekenen dat ik mijn rode trui kwijtraak. Zolang we maar veilig aankomen. Dat is het belangrijkste. Er zijn heel wat rond punten op het einde”, wist Evenepoel. “Het klopt dat de etappe op papier misschien makkelijk is, maar er zitten toch 2.500 hoogtemeters in. Zoiets kom je in België niet tegen, daar is een sprintersetappe hooguit 500 hoogtemeters. Dat maakt het toch pittig.”

Evenepoel zegt niks te hebben overgehouden aan zijn val van maandag. “Het was niks ergs. Ik heb heel veel geluk gehad”, grijnsde hij. “Ik denk dat de kans groter is dat ik de rode trui nog heb vanavond dan dat ik ze moet afgeven. Het zal afhangen van de andere sprintersploegen. Een paar ploegen hebben gisteren hun kans gemist, dus die gaan vandaag zeker weer willen proberen. Iemand als (Sebastian) Molano zag er gisteren heel snel uit, maar ging wat te vroeg aan. Hij zal vandaag wel extra gemotiveerd zijn.”