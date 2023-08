Diepenbeek

Op 28 oktober opent het Hasseltse maatwerkbedrijf Springplank in Diepenbeek haar vierde Kringloopwinkel Okazi, na de winkel en boetiek in Hasselt en de winkel in Sint-Truiden. “Een logische keuze, want in Diepenbeek wonen ook heel wat studenten die steeds meer naar de Kringloop gaan voor de inrichting van hun kot of kamer.”