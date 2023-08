Club Brugge recupereert Jutgla en wil het donderdag afmaken tegen Osasuna: “De omstandigheden spelen in ons voordeel”

Niet verliezen, en Club Brugge speelt nog zes keer Europees tot nieuwjaar. Donderdagavond is het do or die, met 25.000 fans in een kolkend Jan Breydel. Ronny Deila wil de goede uitgangspositie van vorige week verzilveren en had goed nieuws over Jutgla. “Osasuna kent geen verrassingen voor ons. Maar dat maakt hen net zo goed.”

Goed nieuws voor Club Brugge en Ronny Deila: Ferran Jutgla, die de hele zomer nog herstelde van een buikspierblessure, zit donderdagavond voor het eerst op de bank. “Hij is fit”, knikt Deila. “Hij wordt elke training beter, maar ik kende zijn capaciteiten al van vorig seizoen. Het is een topspits in België, en een ander type dan de aanvallers die momenteel spelen. Ferran kan ons nog beter maken.”

© BELGA

Nog beter dan de afgelopen weken: dat wordt een opgave. Club raasde door de competitie en Europa, maar kreeg met Osasuna pas vorige week een eerste tegenstander van kaliber voorgeschoteld. Een gevleide zege in Pamplona opent perspectieven voor een eerste deelname aan de groepsfase van de Conference League.”

Geen geheimen

Maar dan moet het morgen minstens gelijkspelen of doorgaan na verlengingen. “De omstandigheden spelen misschien in ons voordeel. Een vol huis, veel sfeer. En een tegenstander die een resultaat moet halen. Ze zullen zich moeten aanpassen”, zegt Deila. “Vorige week was het een tactische wedstrijd. Geheimen voor de tegenstander waren er niet. Osasuna heeft mij niet verrast, en dat is eigen aan goede ploegen. Dat maakt hen net zo goed. Ze doen elke week hetzelfde, maar het blijft moeilijk om ze af te stoppen”.

Als Club doorgaat, mag het een pluim op de hoed steken. Met Aarhus en Osasuna kreeg het twee keer een taaie klant voorgeschoteld. “De weg naar Europa is dit jaar wat moeilijker”, weet Deila. “We moeten goed beseffen dat Osasuna, als zij zich plaatsen, een ploeg is die erg ver kan geraken in de Conference League. Maar wij willen het gewoon zelf afmaken.”

25.000 fans

Het feit dat Club een weekendje vrij kreeg, en Osasuna niet, kan alvast een streepje voor betekenen. “Ik heb mijn jongens enkele dagen vrij gegeven. De afgelopen weken speelden we telkens twee keer per week. Wat ademruimte was welkom. Osasuna kwam dit weekend wel in actie en won 1-2 op Valencia. Dat toont de kwaliteit van deze ploeg.”

Het wordt donderdagavond dus een beetje do or die in een kolkend Jan Breydel: er worden bijna 25.000 fans verwacht. En dat voor een voorronde in de Conference League. “Dat alles in één wedstrijd wordt beslist, zorgt niet voor nervositeit bij mijn jongens. We hebben een ervaren ploeg die al heel wat gezien heeft in Europa”, zegt Deila. “Vorige week zijn we erin geslaagd om ons in een goede positie te manoeuvreren, nu mogen we dat niet weggooien.”