Demerstrand in Diepenbeek twee dagen lang het mekka van het buikdansen

Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus was het Demerstrand van Diepenbeek het mekka van de oriëntaalse dans of het buikdansen. De Limburgse Luna uit Diepenbeek organiseerde er twee dagen lang workshops met een toonmoment op zaterdagavond. Speciaal voor de gelegenheid liet ze een Argentijnse danser overkomen om les te geven aan ervaren dansers.

© Cindy Knapen

Buikdansen is een hele elegante vorm van dans en wordt daarom vaak aanzien als iets typisch vrouwelijk. Maar wat velen niet weten, is dat er ook mannen aan buikdansen doen, al zijn het er weliswaar niet zo heel veel. Met Leandro Ferreyra haalde Luna niet zomaar de eerste de beste in huis. De Argentijnse danser en choreograaf heeft al meer dan 20 jaar danservaring en reist als veelgevraagd docent momenteel de wereld rond naar buikdansfestivals in onder andere Egypte, India, Dubai, Hong Kong, Griekenland, Duitsland en nu dus ook België. Met enkele uitverkochte workshops en deelnemers vanuit heel België en Nederland mag het event zeker een succes genoemd worden.

Beginnende dansers kunnen vanaf september bij Luna terecht om de kneepjes van het buikdansen te leren, want zij geeft zelf ook les aan volwassenen in Diepenbeek en Genk. Dit schooljaar viert de dansschool Luna Bellydance haar 15-jarig bestaan met een grote jubileumshow in juni 2024. Meer info: www.lunabellydance.be