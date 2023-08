Na brand aan eind van schooljaar: Mosa-RT kan weer volledig opstarten op 1 september

Na een bewogen einde van het schooljaar, waarbij er brand uitbrak in de houtafdeling van de school, kijkt Mosa-RT uit naar de start van het nieuwe schooljaar. De school is dan ook blij om te melden dat ze volledig opnieuw kan opstarten.

“In de vakantie werd er hard doorgewerkt”, vertelt Roland Swennen, Technisch adviseur-coödinator van Bouw en hout. “Er werd puin geruimd, flink schoongemaakt en in augustus is de Firma Neptunus Structures begonnen met de bouw van een paviljoen. Ondertussen hebben collega’s nieuwe werkbanken en gereedschapskisten gemaakt zodat onze 110 leerlingen van de tweede graad hout met volledig nieuw materiaal kunnen starten. Ook werden enkele oude lokalen omgebouwd tot een nieuw magazijn. Dat dit op zo'n korte termijn allemaal verwezenlijkt werd, is de verdienste van onze collega’s hout en het ondersteunend personeel die een groot stuk van hun vakantie hebben opgeofferd.”