Harvard-professor claimt eerste voorwerpen van ‘alien’ op aarde gevonden te hebben: “Afkomstig van een groot object van buiten ons zonnestelsel”

In 2014 stortte een “meteorietachtig” object neer nabij Papoea-Nieuw-Guinea in de Stille Oceaan. Omdat geopperd werd dat het mogelijk om een buitenaards artefact ging, afkomstig van buiten ons zonnestelsel, werd eerder dit jaar onder leiding van Harvard-professor en astrofysicus Abraham ‘Avi’ Loeb een grootschalige zoektocht naar mogelijke overblijfselen opgestart. Indien bevestigd, zou het om een wereldprimeur gaan: nooit eerder in de geschiedenis werd op aarde een zogeheten “interstellair object” aangetroffen.

In totaal werd meer dan 160 kilometer aan oceaanbodem uitgekamd met behulp van magneten die met een lier aan een schip waren vastgemaakt. De expeditie was dan ook zeker niet goedkoop – het totale kostenplaatje wordt geschat op 1,5 miljoen dollar –, maar zou wel resultaat hebben opgeleverd. In totaal werden 700 metalen knikkertjes gevonden: kleiner dan een millimeter groot en niet te zien zonder de hulp van een microscoop. 57 ervan werden al aan een eerste analyse onderworpen. Daaruit zou volgens Loeb blijken dat ze wel degelijk uit een ander zonnestelsel komen.

(Lees verder onder de foto)

Harvard-professor, astrofysicus en ‘alien hunter’ Abraham ‘Avi’ Loeb. — © AFP

Wat voorlopig nog niet duidelijk is, zo verklaarde de Harvard-professor dinsdag, is of ze van kunstmatige of natuurlijke oorsprong zijn. “Maar de aangetroffen legeringen zijn alleszins ongeëvenaard in ons zonnestelsel.” Zo zouden “extreem hoge hoeveelheden” zware metalen als beryllium, lanthaan en uranium bevatten, in samenstellingen die “hier” niet voorkomen.

Loeb spreekt van een historische ontdekking. “Het is de eerste keer dat mensen materialen in handen hebben gekregen dat afkomstig is van een groot object dat van buiten ons zonnestelsel op aarde is aangekomen”, schreef hij dinsdag op Medium, het online platform waarop hij de vorderingen van de expeditie documenteert. “Het succes van de expeditie illustreert de waarde van het nemen van risico’s in de wetenschap, ondanks alle verwachtingen.”

Buitenaardse sigaar

Hoewel Loeb een prominent astrofysicus is en hij in een recent profiel van The New York Times nog de bekendste ‘alien hunter’ ter wereld genoemd werd, is hij ook erg controversieel. Collega-wetenschappers hebben hem in het verleden al meermaals verweten de sensatie op te zoeken en onbevestigde beweringen te doen “omdat ze in zijn kraam passen”.

“De aangetroffen legeringen in de metalen knikkertjes zijn ongeëvenaard in ons zonnestelsel” Abraham ‘Avi’ Loeb, astrofysicus

Zo opperde Loeb enkele jaren geleden nog dat de sigaarvormige komeet Oumuamua een buitenaards ruimteschip kon/moest zijn omdat ze tijdens het naderen van onze zon in staat was te versnellen op een manier waar “geen enkel natuurlijk fenomeen een verklaring voor kon bieden”. Later onderzoek toonde echter aan dat de vreemde baan van de komeet te verklaren was aan de hand van een eenvoudig mechanisme: het vrijkomen van waterstof als de ijzige komeet opwarmt in het zonlicht.