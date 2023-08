Sven Pichal (44) vrijgelaten en onder elektronisch toezicht geplaatst

Sven Pichal, die vrijdag werd opgepakt in het kader van een onderzoek naar het bezit van beelden van kindermisbruik, wordt vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Antwerpen beslist. Het parket kan nog wel in beroep gaan tegen die beslissing.

Pichal (44) werd woensdagochtend omstreeks 8 uur vanuit de gevangenis van Turnhout overgebracht naar de rechtbank in Antwerpen voor de zitting van de raadkamer. Daar werd over slechts één ding gedebatteerd: werd Pichal terecht van zijn vrijheid beroofd, en moet hij in de cel blijven in afwachting van verder onderzoek, of mag hij dat onderzoek thuis afwachten? Over de verdenkingen zelf werd nog niet gesproken.

© BELGAIMAGE

(Lees verder onder de foto)

De Antwerpse onderzoeksrechter legde op de zitting uit waarom hij wil dat Pichal aangehouden blijft. Daarna kwamen zijn advocaten Walter Damen en Davina Simons aan het woord. Allicht pleitten zij gedurende hun pleidooi van zo’n drie kwartier om hem toch – onder voorwaarden – vrij te laten. Ook Pichal zelf kreeg normaal gezien de kans om het woord te nemen.

(Lees verder onder de foto)

Advocaat Walter Damen. — © Joris Herregodts

De raadkamer besliste finaal om Pichal vrij te laten onder elektronisch toezicht, met een enkelband dus. Toch wordt de man terug naar de gevangenis in Turnhout gebracht, want het parket kan nog in beroep gaan tegen die beslissing. Afhankelijk van dat beroep zou hij daarna de gevangenis kunnen verlaten.