30 kindjes krijgen diploma na twee weken zomerschool in Riemst

Riemst

In Riemst werden zo’n 30 kinderen in augustus klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar tijdens de zomerschool. Daarvoor konden ze van 16 tot 18 augustus terecht in GBS De Tol in Herderen.

“Ook nu weer was het de bedoeling om kinderen van 5 tot 12 jaar met enige leerachterstand voor te bereiden op het komende schooljaar”, vertelt burgemeester Mark Vos (cd&v), die een kijkje kwam nemen tijdens het afsluitende toonmoment en de diplomauitreiking. “Juffen Dorien en Yasmine en vrijwilligers Wilma en Mady hielpen de kinderen met rekenen en taal. De medewerkers van Arktos zorgden voor sport en ontspanning. Die combinatie van leren en spelen vonden de meeste kinderen erg leuk.”

Oleg (12) uit Oekraïne, die naar school gaat in Vlijtingen, vond het een leuke ervaring. “Ik wil graag Nederlands leren en nieuwe vriendjes maken”, vertelt hij spontaan. Ook Lyana (10) uit Val-Meer en Lucas (7) uit Membruggen hadden het naar hun zin. Ze kregen net als alle andere deelnemertjes een diploma. Dinsdag 29 augustus werd de zomerschool afgesloten met een bezoek aan de Grotten van Kanne en de Geitenboerderij in Membruggen. (eva)