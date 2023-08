Gedumpte varkentjes kunnen binnenkort worden geadopteerd: “Daisy en haar biggetjes hebben veel geluk gehad”

Kortrijk/Lauwe/Diest

Het vorige week in West-Vlaanderen gedumpte hangbuikvarken – intussen Daisy gedoopt – en haar dertien biggetjes zijn nog allemaal in leven. Ze werden vorige week woensdag overgebracht naar de gespecialiseerde opvang Forrest & Friends in Diest. Vier van de biggetjes zijn erg verzwakt, maar worden van nabij opgevolgd. Over twee weken wordt de adoptieprocedure opgestart.