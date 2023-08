Koopt RWDM binnenkort een speler van 30 (!) miljoen? Amerikaanse eigenaar John Textor broedt op inventieve deal voor… Lyon

Animo in Frankrijk. Lyon wil de Ghanees Ernest Nuamah (19) aantrekken, maar wordt beperkt door de Franse Financial Fair Play. Eigenaar John Textor broedt echter op een inventieve deal. Hij zou de speler - die naar verluidt 30 miljoen kost - via één van zijn andere clubs kopen en dan uitlenen aan Lyon. En dan is er sprake van... RWDM. Kan de Brusselse promovendus echt 30 miljoen betalen voor een speler?