100 gezinnen kamperen nachtje in stadspark in Herk-de-Stad

Herk-de-Stad

Zo’n 100 gezinnen sloegen zopas hun tentjes op in het stadspark Olmenhof in Herk-de-Stad. Dat deden ze in het kader van ‘Snurken in het Park’, waarbij ze van de stad een nachtje mochten doorbrengen in het park aan het stadhuis. Voor kinderen was er heel wat animatie voorzien.

Chiara Aerts en Sarina Reekmans waren met hun gezelschap van de partij. “Dit is de tweede keer dat wij dit doen”, lachen ze. “Het opzetten van de tentjes lukte behoorlijk goed. Eten en drinken hebben we genoeg bij en de tijd doorbrengen doen we onder meer met leuke dansjes. (lw)