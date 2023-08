RTBF maakt Belgische kandidaat van Eurosongfestival in Malmö bekend

De kandidaat die ons land in mei 2024 zal vertegenwoordigen is bekend. De RTBF stuurt Mustii naar Malmö. De 32-jarige Mustii (artiestennaam van Thomas Mustin) uit Brussel bracht al twee succesvolle albums uit, is naast singer-songwriter ook acteur.

Na de oerdegelijke prestatie van de Vlaamse kandidaat Gustaph dit voorjaar, is het komend jaar de beurt aan de Franstalige omroep RTBF om een kandidaat naar het jaarlijkse liedjesfestival te zenden.

Mustii krijgt de opdracht om zich op dinsdag 7 mei of donderdag 9 mei te proberen te kwalificeren voor de finale in de zuid-Zweedse stad op zaterdag 11 mei.

Met welk liedje Mustii de Europese jury’s en kijkers zal proberen in te palmen wordt later bekend gemaakt.

In tegenstelling tot doorgaans bij VRT duidt RTBF haar kandidaat zelf aan, zonder voorafgaande contest.

Bekend van La trêve

Mustii bracht al twee albums uit, en is naast singer-songwriter ook acteur. Hij heeft ervaring in het theater, in reeksen en films (onder andere de RTBF-serie La trêve, die wereldwijd te zien is op Netflix) en hij speelde de hoofdrol in de Franse film Je voulais juste rentrer chez moi. In 2019 won hij de Magritte voor ‘beste jonge mannelijke talent’ voor zijn vertolking van Hamlet.

Als muzikant stond Mustii onder meer al drie keer in een uitverkochte AB en op festivals zoals Les Ardentes en Les Nuits Botanique. Op de D6bel Music Awards – de Waalse tegenhanger van de MIA’s – kreeg hij de prijs voor beste doorbraak. Mustii speelt pop en heeft volgens de RTBF “een hypnotiserende stem die breekbaar en tegelijkertijd krachtig klinkt”. Dat moet dan ook zijn troef worden op het Songfestival in Malmö, volgend jaar.

Naast zijn deelname heeft Mustii nog meer plannen voor 2024. Hij brengt een nieuw album uit, zit als jurylid in het tv-programma Drag race Belgium en zal opnieuw in de bioscoop te zien zijn in de film La nuit se traîne.

Fijn detail. België is het allereerste land van alle deelnemende landen die zijn kandidaat voor volgend jaar bekend maakt.