Proeven van tai chi en chi kung in de schaduw van het kasteel van Heers

Heers

De voorbije twee weken konden inwoners hun energie cultiveren en concentratie verhogen in de schaduw van het imposante kasteel van Heers. In het kasteelpark gaf Peter Marcelis twee proeflessen in tai chi en meridiaan chi kung.

“Samen met mijn partner Liesbet geef ik les in onze ecologische hoeve in Mettekoven, het TaoHuis”, vertelt Peter. “Liesbet geeft vooral yoga- en taolessen, ik richt me op tai chi en chi kung. Dagelijkse beoefening van deze bewegingskunst opent je hart en verheldert je geest. Tai chi kent heel wat stijlen en kenmerkt zich door vloeiende, schijnbaar krachteloze bewegingen en bewuste, diepe ademhaling. Meridiaan chi kung is een krachtige bewegingsvorm met 18 bewegingen die je helpen om op een zachte, directe manier doorheen de fysieke blokkades van je lichaam te bewegen.”

De lessen in openlucht zijn vooral gericht op kennismaking. “Telkens waren er een tiental deelnemers van de partij”, zegt Peter. “Vanaf september verhuizen we voor onze wekelijkse lessen naar de nieuwe polyvalente zaal in de sporthal.” (frmi)