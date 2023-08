Nog oplossing gezocht voor vervoer van 99 leerlingen in buitengewoon onderwijs

Er is voor 99 leerlingen in het buitengewoon onderwijs, die recht hebben op leerlingenvervoer, twee dagen voor de start van het schooljaar nog geen oplossing. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). De doelstelling is om leerlingen in het buitengewoon onderwijs binnen de 90 minuten op school te krijgen. Volgens de minister is dat voor 95 procent van de leerlingen het geval.