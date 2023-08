Bewoners Prinsenpark hebben een mooie zomer achter de rug

Het gerinkel van de ijswagen luide de zomer in en toverde een glimlach op de gezichten van de bewoners. Dit terwijl ze genoten van zoete lekkernijen en verhalen deelden over hun favoriete smaken uit hun kindertijd. Ook kwamen er een heel aantal huisdieren op bezoek. Hun kwispelende staarten en zachte spinnen zorgden voor vreugde en gezelschap. De pluizige groep bestond uit enkele honden en katten maar ook uit de tamme huiskip Sofietje. Te midden van gelach en kameraadschap maakten de bewoners zich ook klaar voor de sjoelwedstrijd. Met gerichte trainingssessies scherpten ze hun vaardigheden aan en omarmden ze vriendschappelijke concurrentie. Bewoners met groene vingers hadden deze zomer meer dan hun handen vol. Ze hielden zich bezig met het planten van de mooiste bloemen en kruiden die heel enthousiast verzorgd werden. Tenslotte maakten de bewoners een ontspannen ritje op een riksja, per twee genoten ze van de mooie omgeving en het goed weer. De bewoners van Residentie Prinsenpark kijken alvast nieuwsgierig uit naar welke activiteiten de herfst met zich zal meebrengen.