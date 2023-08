Zomerkampen Breese tennisclub succesvoller dan ooit

Bree

De jeugdwerking van de Koninklijke Breese tennisclub organiseerde ook de afgelopen vakantie weer enkele zomerkampen met sport en spel. “Dat doen we nu al drie decennia lang”, vertelt tennisleraar en gangmaker Jean Pareyn. “En dat met steeds meer succes. De afgelopen vakantie organiseerden we twee kampen met in totaal een 100-tal deelnemers tussen 3 en 16 jaar oud. We combineren het tennis met leuke spelmomenten: die formule slaat duidelijk aan.” (pabr)