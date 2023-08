Joeri en Eddy luidden carnaval nu al in met feestnummers

Zopas doken de vrienden Joeri De Busser uit Opitter en Eddy Bokken uit Neeroeteren de BM-studio in Lanaken in om hun tweede single op te nemen. ‘Dansen in de Feestbar’ moet net als het enkele weken eerder opgenomen ‘Allein’ een ware carnavalskraker worden.

“Precies vijftien jaar geleden namen we met de Heifiësters uit Neeroeteren in de studio van Bertie Moors in Lanaken een nummer op ten voordele van kinderen met het syndroom van Down”, herinnert zich Eddy Bokken. “De tent steit in de fik zoals het nummer heette, werd een groot succes. We verkochten er meer dan 500 exemplaren van. De opbrengst ging toen naar de aankoop van sportuitrusting voor het G-voetbalteam van Wijchmaal en naar het Sint-Gerardusinstituut in Diepenbeek.”

Bokken kreeg de smaak te pakken en dook met zijn vriend Joeri De Busser opnieuw de BM-studio in om enkele feestnummers op te nemen die het Limburgse carnaval moeten promoten. “Als BeerJ Joeri en Eddy B namen we begin augustus reeds Allein op en zopas blikten we Dansen in de Feestbar in”, vertelt Joeri. “De tekst van dat laatste werd geschreven door Eddy, terwijl de muziek overgenomen werd van de Duitse hit Bumsbar van Ikke Hüftgold. Een echte meezinger dus.”

Beide nummers zijn inmiddels al op YouTube te beluisteren maar krijgen straks een geweldige por in de rug van Radio LRM. “Vanaf 2 september wordt het er ‘Limburgs Leefste van de Week’ en dat betekent dat Dansen in de Feestbar een week lang grijs gedraaid zal worden”, vult Eddy aan. “Verder brengen we het op 8 september op het Neeroters Oktoberfest waar ook Frans Theunisz en Bernd te gast zijn, en op 15 september op Dorpsvrienden XXL.” (eva)