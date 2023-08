KU Leuven moet komende jaren besparen op personeel en werkingsmiddelen

De KU Leuven moet de komende jaren besparen op personeelskosten en werkingsmiddelen. De situatie is “ernstig, maar stabiel”, blijkt uit documenten die het Leuvense studentenblad VETO kon inkijken. Het zou gaan om een besparing van enkele procenten.

Aan de start van 2023 werd al fors bespaard op de werkingsmiddelen: die werden met de helft gereduceerd. Een en ander heeft te maken met de opeenvolgende crisissen, zoals de corona- en de energiecrisis, waarmee de Leuvense universiteit te maken heeft. De komende vijf jaar worden de besparingen op zowel de personeelskosten als de werkingsmiddelen structureel: het gaat volgens VETO om enkele procenten.

De universiteit benadrukt evenwel dat er geen naakte ontslagen vallen. “Er is geen enkele dienst of entiteit die niet gevat wordt, maar het gaat vooral om bijvoorbeeld het niet verlengen van een tijdelijke opdracht of het niet vervangen van een emeritaat”, zegt Wim Desmet, algemeen beheerder van de KU Leuven.

Op het vlak van werkingsmiddelen vraagt de universiteit aan departementen en faculteiten om hun werking te herbekijken en schaalvoordelen te zoeken. Onderzoekers zullen het standaardtarief van de ‘overhead, het percentage dat ze moeten afstaan aan de universiteit om onder meer het gebruik van de infrastructuur te vergoeden, zien stijgen van 17 naar 20 procent.