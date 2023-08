VOORBESCHOUWING VUELTA 2023. Rit 6 (La Vall D’Uixo - Javalambre Observatorium): Nieuwe afspraak voor de favorieten

Kort Start? Om 12u20 Aankomst? Omstreeks 17u30 Afstand? 183 kilometer

Het parcours

Is het voorgerecht nog aanvaardbaar met twee hellingen van derde categorie, dan is de hoofdschotel echt wel lastig. De klim naar de top van de Pico del Buitre is echt wel lastig te noemen. Het gemiddelde stijgingspercentage over de meer dan tien kilometer lange beklimming bedraagt net geen acht procent maar in het tweede deel van de beklimming daalt het stijgingspercentage nooit onder de tien procent. En dat is dus pittig. Gelukkig voor de renners is het asfalt uitstekend en zijn de wegen overal breed genoeg om een eerlijk koersverloop te garanderen.

In totaal moeten de renners vierduizend hoogtemeters overwinnen en daarmee is deze etappe één van de zwaarste uit deze Vuelta.

Onze favorieten

Het zal alleszins iemand zijn die goed bergop kan rijden. Maar een scenario zoals in 2019, waar een groep van drie de ganse dag voorop reed en het uiteindelijk ook tot op de eindstreep uitzong, is eveneens mogelijk. Zij begonnen met bijna negen minuten voorsprong aan de slotklim om uiteindelijk nog een veertigtal seconden over te houden. Toch denken we heimelijk dat sommige ploegen de boel gesloten willen houden met het oog op bonificatieseconden en misschien met in het achterhoofd dat het hen beter uitkomt om Remco Evenepoel in de rode leiderstrui te houden. Elke keer dat onze landgenoot op het podium moet verschijnen, kost hem dat toch weer kostbare tijd. Enfin, ’t is maar een gedachtegang, we kunnen de bal ook volledig misslaan.

Onze favorieten *** Remco Evenepoel ** Jonas Vingegaard, Primoz Roglic * Juan Ayuso, Jay Vine, Lenny Martinez

Sleutelpunten

Maak daar maar sleutelpunt van. De slotklim naar het ‘Observatorio Astrofísico de Javalambre’, een observatorium voor sterrenkundigen. En dat is best wel een potenbreker. Het begin van de 11,7 kilometer lange beklimming valt nog te behappen. Vanaf kilometer 3 klimt het stijgingspercentage stelselmatig naar de dubbele cijfers. Een korte afdaling luidt dan weer de steilste strook in met een percentage van zestien procent. Daarna is het tot aan de top voortdurend klimmen in de dubbele cijfers.

Wat u nog moet weten

De Vuelta finishte in 2019 een eerste keer op de top van deze beklimming. En dat leverde een spectaculaire ontknoping op, zowel in de strijd om de zege als in de strijd om de rode leiderstrui. Een drietal - ploegmaten Jetse Bol en Angel Madrazo samen met José Herrada - begon met een voorgift van negen minuten aan de eerste aankomst bergop in die bewuste Vuelta. Madrazo leek de zwakste van de drie, moest meermaals lossen en werd zelfs aangereden door zijn eigen ploegwagen. Maar omdat Bol en Herrada het tactisch speelden, kon Madrazo alsnog aansluiten en reed hij in de slotkilometer nog op en over zijn twee medevluchters. De cultstatus van Madrazo werd daarmee nog eens opgepookt.

In de groep der favorieten zagen we een beresterke Miguel Angel Lopez. Superman reed solo als vierde over de finish met twaalf seconden voorsprong op het duo Valverde - Roglic. Achter hen maakten we voor een eerste keer kennis met… Tadej Pogacar die als zevende over de finish kwam. Roglic zou uiteindelijk deze Vuelta winnen, voor Valverde en Pogacar. Niet toevallig drie renners die zich nadrukkelijk toonden in deze etappe. De Pico del Buitre, een andere naam voor deze beklimming, liegt niet.

Verder is het nodig om weten dat u in Javalambre ook kunt skiën met vijftien kilometers aan pistes. Al zal dat in deze periode van het jaar vermoedelijk geen optie zijn.