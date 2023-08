US Open kampt met… wietprobleem! Derde toptennisser in drie dagen klaagt erover: “Het ruikt zoals de woonkamer van Snoop Dogg”

Na Maria Sakkari op maandag en Alexander Zverev op dinsdag heeft met Gaël Monfils nu al een derde toptennisser geklaagd over de sterke wietgeur die over één van de tennisvelden van de US Open hangt. Op het inmiddels beruchte ‘Court 17’ deed de Fransman al lachend zijn beklag bij de umpire, die instrueerde te checken of iemand in het publiek cannabis zat te roken. Dat bleek echter niet het geval.

“Court 17 ruikt zoals de woonkamer van Snoop Dogg”, grapte het twaalfde reekshoofd Zverev dinsdag al. “Het zit gewoon overal. Het hele veld ruikt naar de wiet.”

Amerikaanse tennisbond The United States Tennis Association is inmiddels een onderzoek gestart naar de herkomst van de geur. Woordvoerder Chris Widmaier vertelde aan het Amerikaanse persagentschap Associated Press dat de bevraagde officials en de bekeken beelden echter “geen bewijs” toonden dat iemand in het publiek wiet rookte.

Daardoor lijkt het nu aannemelijk dat de geur van Corona Park komt, een publiek park in New York dat vlak naast de velden ligt waar de US Open doorgaan. Court 17 ligt net in de hoek waar er het minste buffer is tussen het park en de tennisvelden. In New York is het recreatieve gebruik van wiet sinds 2021 toegestaan voor volwassen van 21 of ouder.