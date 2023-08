Ondergoed boven: na het ‘marcelleke’ draag je de ouderwetse witte onderbroek gewoon als broek

Creative directors Miuccia Prada en Raf Simons staken voor de nieuwigheid de creatieve koppen bij elkaar. Een originele draai geven aan een witte onderbroek is niet makkelijk, tenzij je natuurlijk besluit om het kledingstuk op een andere manier dan gebruikelijk te dragen.

© Prada

En dus kan je in de Fall/Winter-catalogus van 2023 enkele mannelijke Prada-modellen in hun onderbroek spotten. Ze zijn ze uitgedost in hemden, cardigans of blazers, geklede schoenen en opgetrokken kousen, tot zover niets speciaals. Maar het is hun broek, of het gebrek daaraan, die met alle aandacht gaat lopen. Uit de campagnebeelden blijkt namelijk dat je de luxueuze Prada-onderbroek (390 euro voor het witte model, 450 voor het blauwgestreepte) als kledingstuk an sich dient te dragen. Gewaagd, zoveel is zeker, en al helemaal in de winter. Benieuwd of we de trend binnenkort ook in het straatbeeld zullen spotten.