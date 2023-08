Tegenslag houdt niet op voor Kobe Goossens, renner van Intermarché-Circus-Wanty moet opgeven in Vuelta: “Koers kan wreed zijn”

Kobe Goossens verschijnt woensdag niet meer aan de start van de vijfde etappe in de Ronde van Spanje. Onze landgenoot van Intermarché-Circus-Wanty kwam dinsdag in het slot van de rit naar Tarragona ten val en is niet meer in staat om verder te fietsen, zo legt hij uit in een videoboodschap van zijn team.