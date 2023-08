Belangrijke supportersgroep OH Leuven vraagt ontslag van trainer Marc Brys en CEO Peter Willems

Vak K en Vak 202, twee belangrijke supportersgroepen van OH Leuven, hebben woensdagochtend in een open brief aan voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha het ontslag van trainer Marc Brys en CEO Peter Willems gevraagd. Ze vragen de grote baas van de club ook hen persoonlijk te komen uitleggen waarom hij het bestuur van OH Leuven wel goed vindt. Komende vrijdag willen ze een signaal geven door bij de thuismatch tegen KV Kortrijk het stadion pas na vijf minuten te betreden.