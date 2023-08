Vader in tranen wanneer verlamde zoon hem verrast met goed nieuws: “Eén van de mooiste dingen die ik ooit gehoord heb”

De Amerikaanse Richard Reynolds (30) raakte na een ongeval met zijn snowboard volledig verlamd vanaf zijn nek. De instructeur uit Washington onderging enkele operaties om de druk op zijn ruggenmerg te verminderen, in de hoop dat zijn toestand zou verbeteren. En na weken van revalidatie ontdekte Richard dat hij ook écht vooruitgang had geboekt: het gevoel in één van zijn benen was terug. En dat nieuws deelde hij onlangs met zijn vader Ron (56), die er erg emotioneel van werd. “Het was een van de mooiste dingen die ik ooit heb gehoord”, klinkt het.

Dat zijn vader in tranen zou uitbarsten, had Richard wel verwacht. Zijn toestand had bij het gezin al zijn tol geëist. “Het heeft ons uitgeput. Je hebt het gevoel dat je nergens controle over hebt”, vertelt Ron, die ook zijn job liet vallen om voltijds voor zijn zoon te zorgen. En daarom kwam het nieuws van Richards vooruitgang des te meer als een “emotionele bevrijding”. “Ik was te bang geweest om te hopen”, aldus Ron. “Maar op dat moment voelde ik zoveel hoop.”

En hoop is zeker welkom. Richard zal nu een lange en intense weg moeten afleggen richting een zo goed mogelijk herstel. In de komende maanden zal hij fysiotherapie en bezigheidstherapie moeten volgen en eindeloos veel oefeningen moeten doen. “Nadat ik dat programma heb afgerond, ga ik verder met krachttraining”, vertelt hij. “In tussentijd boek ik nog altijd vooruitgang. Ik krijg weer gevoel in mijn rechterarm en begin het ook weer koud en warm te krijgen. Het doel is om mezelf te blijven pushen, zodat ik terug kan keren naar het leven dat ik had.”

(lvdw)

