Carry Goossens afgevoerd naar spoed tijdens repetitie van ‘James the musical’: “Ik ben zelfs even flauwgevallen”

Er was maandag even paniek tijdens de opnames van het nieuwe seizoen van ‘James the musical’. Tijdens de repetitie van de aflevering over ‘F.C. De Kampioenen’ viel Carry ‘Oscar’ Goossens (70) flauw, en moest hij worden afgevoerd. “Ik heb nog veel pijn maar het betert al”, zegt Goossens.

De opnames voor het nieuwe seizoen van James the musical zijn gestart. Daarin ook een aflevering over F.C. De Kampioenen, die maandag is opgenomen. Als verrassingsact zou Carry Goossens op het einde van de aflevering al dansend opkomen. “Dat was op het liedje I’m gonna be (500 miles) van The Proclaimers, dus een stevig up tempo-liedje”, zegt Carry Goossens.

Maar tijdens de ochtend-repetitie ging het fout. “Ik stond in de coulissen en wilde op mijn linker been afzetten om dan gezwind het podium op te komen maar ik voelde direct een stevige pijnscheut in mijn linker kuit”, vertelt Carry. “Ik werd draaierig, trok helemaal bleek en ben zelfs even het bewustzijn verloren.”

Scheur in kuitspier

Omdat er niet meteen een dokter te vinden was, is een ambulance gebeld, die Carry Goossens afvoerde naar de spoed. Daar werden zijn hart en bloed gecontroleerd, maar dat was in orde. De dokters stelden wel een scheurtje in de kuitspier vast, van twee centimeter.

De kuit is Carry’s tere plek. Een paar jaar geleden liep hij daar al eens een scheurtje op van bijna 4 centimeter. Dat moest dan worden geopereerd en daarna zat Carry drie maanden in een rolstoel. “Deze keer is het minder erg: ijszakjes, zalf en pijnstillers zullen het scheurtje dichten. De repetities voor Achter de schermen in het Fakkeltheater komen niet in het gedrang”, zegt Carry Goossens, “ten minste als ik me de volgende twee weken koest houd. Er zit ook niet veel anders op. Als ik na lang zitten opsta, heb ik de eerste twee stappen heel veel pijn. Ik ben ook geen jong veulen meer hé. Als je zeventig bent, gaat het herstel toch trager.”

Carry Goossens is meteen na het onderzoek op spoed met een taxi teruggekeerd naar de opnames van James the musical en heeft zijn verrassingsact alsnog gedaan. “Ik wilde James niet teleurstellen”, zegt Carry. “Na mijn opname is mijn vrouw afgekomen en heeft me met mijn wagen die op de parking stond, naar huis gevoerd.”