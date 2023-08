Extra metalshow van Helmut Lotti in Hasselt

Hasselt

Op 1 september begint niet alleen het nieuwe schooljaar, het is ook de dag dat het album ‘Hellmut Lotti Goes Metal’ verschijnt. De zanger stuntte dit jaar op Graspop een klein uurtje met een aanbod van hardrocksongs, nu staat hij voor een reeks concerten waarbij u 90 minuten lang de nekspieren kunt los headbangen. Dit weekend doe hij dat op het festival Breekout in Bree, maar er komt ook een extra zaalshow bij in het cultuurcentrum van Hasselt. Het optreden op 17 november in ccHa is uitverkocht. Wie nog een ticket zoekt kan op zaterdag 18 november in Cultuurcentrum Hasselt terecht. Tickets kopen kan via www.gracialive.be en www.helmutlotti.com.