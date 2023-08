Een nieuwe vergunningsaanvraag, een nieuwe procedureslag. Club Brugge is nog niet thuis in een stadion van 40.000 mensen, want een handvol buurtbewoners in Sint-Andries geeft nu al aan dat het bij goedkeuring in beroep gaat. Onder hen ook Toon Van Moerbeke (67), die in februari al eens overstelpt werd door haatreacties. “Er is helemaal niets veranderd aan die plannen.”