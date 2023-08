Gevangenen delen beelden van overleden vrouw in Libisch detentiecentrum: “Help ons alstublieft”

Op Tiktok gaan beelden rond van een vrouw die stierf in een detentiekamp voor migranten in Libië. In een clip van 30 seconden is te zien hoe de dame levenloos, in een ongemakkelijke positie, op een matras ligt. Rondom haar klinken kreten van hulp. “Wij zijn in Abu Salim, wij zijn in de gevangenis”, hoor je een andere vrouw zeggen. “Help ons alstublieft. Deze vrouw is dood, ze is vanochtend gestorven”, voegt ze toe. Een beetje verder zitten huilende moeders met kinderen.