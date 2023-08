Pipowagen als B&B in Boxberg

Wat doe je als je gepensioneerd bent en de vrijgekomen tijd graag besteed aan het ontvangen van gasten? Rita en Robert uit Genk installeerden een pipowagen in hun tuin, die ze hebben ingericht als een comfortabele B&B. De eerste gasten zijn laaiend enthousiast over de originele verblijfsaccommodatie.

Casa Otium: zo heet de nieuwe B&B van Rita en Robert in Boxbergheide. Het gepensioneerde koppel heeft de faciliteiten zelf gebouwd en ingericht. De aanpalende tuinkamer kan ook dienen als slaapvertrek, waardoor er 1 tweepersoonsbed en 2 stapelbedden kunnen gehuurd worden voor een origineel verblijf met het hele gezin.

De tuin van het koppel is niet zomaar de eerste de beste. Er staan heel wat kunstzinnige beelden, die tijdens de zomermaanden voor het grote publiek te bezichtigen zijn. Wie dat wenst kan er ook een workshop volgen om voorwerpen uit klei te maken. De grootste troef van Casa Otium is misschien wel de ligging op twee kilometer van het provinciaal domein Bokrijk. En... de gastvrijheid van Rita en Robert, want als we de beoordelingen mogen geloven, komen de eerste gasten van de B&B vast en zeker terug.