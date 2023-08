Speurders vinden 280.000 euro cash tijdens huiszoeking bij zoon van Europees Parlementslid Marie Arena (PS)

Speurders hebben in juli zes huiszoekingen uitgevoerd bij Europees Parlementslid Marie Arena (PS) en haar familie en vrienden in het kader van de Qatargatezaak. In het appartement van haar zoon werd 280.000 euro cash geld gevonden, dat meldt de Franstalige krant ‘Le Soir’. Of er een link is met Qatargate, is nog niet duidelijk.

Speurders onderzochten op 19 juli de woningen van Marie Arena en haar 32-jarige zoon Ugo Lemaire. Ze brachten ook een bezoek aan het CBD-verkoopbedrijf waar Lemaire mede-oprichter van is. Volgens Le Soir werd er 280.000 euro contant geld gevonden in het appartement van Arena’s zoon, die naast zijn moeder woont. Het is nog niet duidelijk waar het geld vandaan komt en of er een verband is met de Qatargatezaak. Ugo Lemaire en zijn advocaten weigerden commentaar te geven.

Het federaal parket voert al enkele maanden een onderzoek naar pogingen van Qatar en Marokko om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden via voormalig Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

Arena is tot op heden niet aangeklaagd of ondervraagd in het onderzoek en blijft werkzaam als Europees Parlementslid. Ze trad wel af als voorzitter van de subcommissie Mensenrechten. Dat deed ze omdat “de politieke en media-aanvallen” niet alleen “haar imago beschadigden, maar ook het werk van de subcommissie”.