US OPEN. Carlos Alcaraz mag ronde verder na opgave Koepfer

In de openingsronde zag hij zijn Duitse tegenstander Dominik Koepfer (ATP 75) in de tweede set opgeven bij een 6-2 en 3-2 tussenstand in het voordeel van de Spanjaard. De Duitser blesseerde zich reeds vroeg in de eerste set aan de enkel en had al snel verzorging nodig. In de tweede set gaf hij er de brui aan.

Een jaar geleden veroverde Alcaraz op Court Arthur Ashe de eerste grandslamtitel in zijn carrière. Toen werd hij ook de jongste nummer een van de wereld aller tijden in het mannentennis. “Ik voelde dezelfde energie als vorig jaar”, bekende Alcaraz na de partij. “Dit is niet de manier waarop ik had gedacht naar de tweede ronde te gaan, maar wat mij betreft heb ik goed gespeeld en hoop ik die lijn in de volgende ronde door te trekken.”

Alcaraz treft in die volgende ronde Lloyd Harris (ATP 177). De Zuid-Afrikaan was in de eerste ronde in drie sets te sterk voor de Argentijn Guido Pella (ATP 203): 7-6 (7/5), 6-4 en 6-4.

Ook Jannik Sinner staat in de tweede ronde op Flushing Meadows. De Italiaanse nummer zes van de wereld ondervond in de eerste set niet al te veel tegenstand van de Duitser Yannick Hanfmann (ATP 54): 6-3 en twee keer 6-1. In de volgende ronde treft hij zijn landgenoot Lorenzo Sonego (ATP 39).

Andy Murray (ATP 37) rekende in de eerste ronde in drie sets af met de Fransman Corentin Moutet (ATP 72): 6-2, 7-5 en 6-3. Donderdag staat Murray, die het toernooi in 2012 won, tegenover de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 19).