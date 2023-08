In Sint-Truiden opende het eerste ramenrestaurant Nishitan 55. De noedelsoep is in Japan razend populair, maar bij ons kon je er tot nu enkel in de grootsteden van proeven. Wij gingen slurpen van de verse noedels geserveerd in een vettige varkensbouillon die uren stond te pruttelen. “Elk Japans gerecht is een stukje kunst op zich”, zegt chef Sam.