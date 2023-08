Recordbrekende alligator gevangen in VS: kop zo groot als romp van man

Vier alligatorjagers in de Amerikaanse staat Mississippi hebben een record verbroken met de vangst van een gigantische alligator. Het enorme beest weegt meer dan 350 kilo weegt en is 4,5 meter lang.

Tanner White uit Flora, Don Woods uit Oxford, Will Thomas uit Madison, en Joey Clark uit Jackson vingen de alligator in de West Central Alligator Hunting Zone, een gebied waar op de reptielen gejaagd mag worden.

De groep ging vrijdagavond op krokodillenjacht in de Yazoo-rivier. Volgens Thomas kostte het hen zeven uur om de 4,5 meter lange alligator aan boord te krijgen. “Joey was de eerste die het beest zag, en we wisten dat hij minstens drie meter lang was”, klinkt het. “Pas veel later beseften we dat hij wel eens een staatsrecord zou kunnen zijn.”

(Lees verder onder het Facebook-bericht)

Het Mississippi Department of Wildlife, Fisheries and Parks heeft de vangst van de vier jagers inderdaad erkend als het nieuwe record van de staat. Volgens Amerikaanse media heeft het beest een kop die zo groot is als de romp van een forse man. Het vorige record dateert uit 2017.

De vissers vermoeden dat het beest zo’n 40 jaar oud was. Het vlees van de mannelijke alligator werd gedoneerd, en ook het leer zal verder worden bewerkt.