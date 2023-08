Opnieuw leven in de brouwerij: ‘Brauw’ organiseert weer comedy-avonden

De pop-up brouwerij ‘Brauw’ zag het licht in 2019 en kreeg een plek in de Molenstraat. Initiatiefnemer Joris Mentens (44) uit Nieuwerkerken heeft ondertussen van de Genkse brouwerij een blijver gemaakt, en er ook een bar in ondergebracht. Daar werd in februari 2023 voor het eerst een stand-up comedian uitgenodigd. “Zelf zie ik graag stand-up comedy. Maar door de drukke bezigheden hier geraak ik nog moeilijk in theaterzalen. Daarom brengen we comedy dan maar naar onze eigen plek” zo vertelt Joris Mentens. “Iedere tweede donderdag van de maand organiseerden we een comedy en ‘open mic’-avond in onze stadsbrouwerij. Toeschouwers betaalden 10 euro en konden dan proeven van humor én onze craftbieren. De formule sloeg aan met telkens 30 tot 50 aanwezigen. En ook de comedians, zoals Joost Vandecasteele en Vincent Voeten, vonden het bijzonder om op te treden tussen de brouwketels.”

Lev Vanorbeek praat als ‘MC’ de comedy-avonden in de brouwerij aan elkaar — © RR

En dat initiatief krijgt na de zomer dus een vervolg. “Daarom pikken we na de zomer de draad weer op. Iedere avond zal uit twee delen bestaan. Eerst komen drie startende comedians een ‘open mic’ doen. Daarna hebben we een meer ervaren stand-up comedian die zijn ding doet. En alles wordt aaneen gepraat door onze vaste ‘Master of Ceremony’ Lev Vanorbeek uit Zepperen. We starten er terug aan op 14 september, met Elias Van Dingenen als hoofdact. Hij zal in september ook op Streamz te zien zijn met zijn nieuwe comedy-show ‘Underdog’. Verder hebben we die avond ook nog Daan Menjoie, Sam Kiebooms en Bram Kelchtermans. De verdere planning werken we, samen met comedybooking.be, nog verder uit. Maar in november verwachten we al zeker Raf Coppens. Wie graag op café gaat om te lachen, is alleszins meer dan welkom op onze comedy-avonden”, zo besluit Joris. len