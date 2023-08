Gesprekken tussen RB Leipzig en Rennes over Rode Duivel Arthur Theate lopen spaak

RB Leipzig wilde deze zomer graag Arthur Theate (23) overnemen van Rennes. De Duitsers hadden dertig miljoen euro veil voor de Rode Duivel, maar Rennes vond dat bod ontoereikend. De onderhandelingen zitten muurvast, in die mate zelfs dat men deze mercato niet langer een doorbraak verwacht.

Hoewel er nog clubs geïnteresseerd zijn, zal het al heel snel moeten gaan voor Theate om nog voor 1 september te verhuizen. Voor de speler zelf is een transfer geen must: hij is gelukkig bij Rennes.