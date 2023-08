Oekraïne beschuldigt paus Franciscus van “imperialistische propaganda” na toespraak tot Russische jongeren

Oekraïne beschuldigt paus Franciscus ervan zich te hebben bezondigd aan “imperialistische propaganda” in een toespraak gericht aan Russische jongeren.

De paus riep Russische jongeren vrijdag in een videoboodschap ter ere van een bijeenkomst van de Russische katholieke jeugd op om zichzelf te beschouwen als afstammelingen van het Russische keizerrijk. “Vergeet je afkomst nooit. Jullie zijn de afstammelingen van een groots Rusland: het grote Rusland van heiligen en heersers, het grote Rusland van Peter I, Catharina II, dat keizerrijk van opleiding, cultuur en grootse menselijkheid. Jullie zijn de nakomelingen van de Grote Moeder Rusland, hou dat altijd in het achterhoofd. En dank jullie: dank jullie voor zijn zoals jullie zijn, voor de manier waarop jullie Russisch zijn.”

“Hij promoot ideeën die leiden tot chronische agressie”

De toespraak kwam de paus echter op de scherpe kritiek uit Oekraïense hoek te staan. “Dit is het soort imperialistische propaganda waarin er sprake is van ‘spirituele banden’ en ‘de nood om Grote Moeder Rusland te redden’ die het Kremlin gebruikt om de moord op duizenden Oekraïeners en de verwoesting van honderden Oekraïense dorpen en steden te rechtvaardigen”, aldus woordvoerder Oleh Nikolenko van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken. “De paus zou het als zijn missie moeten beschouwen om de ogen van de Russische jeugd te openen voor de verwoestende koers die de Russische leiders momenteel varen”, aldus Nikolenko. “Maar in de plaats daarvan promoot hij ideeën van een Russische grootmacht die leiden tot chronische agressie.”

Sviatoslav Shevchuk, het hoofd van de Oekraïens-Griekse katholieke kerk, benadrukte dan weer dat “Peter de Grote en Catharina de Grote de ergste voorbeelden van imperialisme en extreem Russisch nationalisme zijn”, en waarschuwde dat de woorden van de paus “beschouwd zouden kunnen worden als steun voor het nationalisme en imperialisme dat de oorlog in Oekraïne heeft veroorzaakt”. “Als kerk willen we duidelijk stellen dat dergelijke uitlatingen de neokoloniale ambities van de agressor inspireren”, aldus nog Shevchuk.

Vaticaan verwerpt kritiek

Het Vaticaan heeft de Oekraïense kritiek inmiddels verworpen. “De paus wilde jonge mensen inspireren om alles wat positief is aan het culturele en spirituele Rusland te bewaren, en zeker niet om imperialistische logica of leden van de Russische overheid te prijzen”, klinkt het.