Vier doden en 48 vermisten na noodweer in China

Op 21 augustus had het bergachtige district Jinyang, in de provincie Sichuan, te kampen met hevige regens. Er was echter nog niet gecommuniceerd over schade of slachtoffers. Staatstelevisiezender CCTV berichtte woensdag dat het noodweer zware overstromingen had veroorzaakt die een staalfabriek deden onderlopen waar meer dan 200 mensen aan het werk waren. “Momenteel zijn vier mensen overleden bij de overstromingen en zijn 48 anderen als vermist opgegeven”, aldus de televisiezender. De reddingswerken zijn nog aan de gang.

President Xi Jinping heeft de aurotiteiten opgedragen “alles te doen wat in hun macht ligt om de vermiste personen te vinden”. Hij verklaarde ook dat het incident uitgebreid onderzocht moet worden en dat de verantwoordelijken berecht moeten worden. Vijf mensen werden al opgepakt voor nalatigheid.

China heeft de afgelopen maanden te kampen gehad met verschillende extreme weersomstandigheden, die vanwege de klimaatopwarming steeds vaker voorkomen. In juli kwamen 78 personen om het leven bij een storm en overstromingen in het noorden van het land na de overtocht van tyfoon Doksuri.

