Wie vervangt de geschorste Bataille? Dit is de verwachte opstelling van Antwerp in defensie met vijf

In de play-offs van de Champions League moet de Antwerp-trainer alleen de rood geschorste Jelle Bataille missen. De meest waarschijnlijke oplossing is dat hij Bataille als linksachter gewoon vervangt door Sam Vines (24). Een andere optie is een vijfmansverdediging en dan wordt Zeno Van den Bosch (20) de derde centrale verdediger. Die optie maakt in de entourage van de bondscoach evenwel het minste kans.

De vermoedelijke elf: Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Vines; Keita, Vermeeren; Ondrejka, Ekkelenkamp, Balikwisha; Janssen

