Sven Pichal vanuit gevangenis van Turnhout overgebracht naar rechtbank in Antwerpen

Sven Pichal, die vrijdag werd opgepakt in het kader van een onderzoek naar het bezit van beelden van kindermisbruik, is woensdagochtend kort voor 8 uur vanuit de gevangenis van Turnhout overgebracht naar de rechtbank in Antwerpen. Daar moet de raadkamer straks beslissen of de voormalige Radio 2-presentator langer in de cel moet blijven.

Er verschijnen woensdag nog zo’n 50 andere verdachten uit andere onderzoeken voor de raadkamer. Pichal zal dus zijn beurt moeten afwachten: zijn zaak zou naar verluidt omstreeks 11 uur behandeld worden. Op de zitting wordt maar over één ding gedebatteerd: is Pichal terecht van zijn vrijheid beroofd, en moet hij in de cel blijven in afwachting van verder onderzoek, of mag hij dat onderzoek thuis afwachten? Over de verdenkingen zelf zal nog niet gesproken worden.

De Antwerpse onderzoeksrechter mag op de zitting uitleggen waarom hij wil dat Pichal aangehouden blijft. Zijn advocaten Walter Damen en Davina Simons zullen daarna aan het woord komen: allicht zullen zij pleiten om hem toch vrij te laten, onder voorwaarden. Ook Pichal zelf zal normaal gezien de kans krijgen om het woord te nemen.

In de Antwerpse raadkamer is het gebruikelijk dat de voorzitter meteen uitspraak doet, en beslist of iemand aangehouden blijft. Maar Pichal zal toch sowieso terug naar de gevangenis in Turnhout gebracht worden. Zelfs als de raadkamer beslist dat Pichal kan worden vrijgelaten, zal hij in de gevangenis moeten afwachten of het parket tegen die beslissing beroep aantekent. De griffie van de gevangenis zal hem daar die beslissing meedelen, meestal is dat rond 17 uur. Afhankelijk van de beslissing kan hij daarna de gevangenis verlaten, of moet hij opnieuw de nacht doorbrengen in zijn cel.