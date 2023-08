Maryna Zanevska is uitgetennist: Belgisch-Oekraïense neemt afscheid van proftennis met nederlaag op US Open

Maryna Zanevska (WTA 112) heeft in de eerste ronde van de US Open niet voor een verrassing kunnen zorgen. Ze verloor met 6-3, 6-2 van het Wit-Russische tweede reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 2).

Voor de 30-jarige Zanevska was de wedstrijd in het Louis Armstrong Stadium in New York de laatste uit haar profcarrière. Voor het toernooi kondigde ze aan na de US Open haar tennisrackets op te bergen. De Belgische met Oekraïense roots sukkelt al lange tijd met rugproblemen.

Zanevska nam drie keer deel aan de US Open. Vorig jaar bereikte ze de tweede ronde, in 2014 struikelde ze bij haar debuut over de eerste horde. Dit jaar ging Zanevska er op elke grandslamtoernooi in de eerste ronde uit.

Aryna Sabalenka, die begin dit seizoen de Australian Open won, neemt het in de tweede ronde op tegen de Britse Jodie Burrage (WTA 96) of de Russin Anna Blinkova (WTA 38).

De 25-jarige Sabalenka haalde zowel in 2021 als 2022 de halve finales van de US Open.