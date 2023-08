Jongen vindt 1.800 jaar oude schat in zandbak op school: “Dit wordt attractie in museum”

De achtjarige Bjarne was aan het graven in de zandbak van zijn basisschool, toen hij op een echte schat stootte: een munt. Na analyse door archeologen blijkt het om een ruim 1.800 jaar oude Romeinse denarius te gaan.

Welk kind gaat niet eens op zoek naar een schat in de zandbak? De Duitse Bjarne was in augustus 2022 aan het spelen in het zand op zijn school in Bremen-Arsten toen hij er ook echt een vond: een muntje dat er oud uit zag. Hij nam zijn schat mee naar huis en toonde hem aan zijn ouders, die de vondst meldden aan de archeologische dienst van de noordelijke Duitse staat.

Na een grondige analyse blijkt nu dat het om een ruim 1.800 jaar oude munt gaat. Dat maakten Bjarne en de staatsarcheoloog van Bremen, prof. dr. Uta Halle, eerder deze maand bekend op een gezamenlijke persconferentie. Het gaat om een zilveren denarius uit het Romeinse Rijk tijdens de regeerperiode van keizer Marcus Aurelius, tussen het jaar 161 en 180.

Zeldzaam

De vondst, buiten het grondgebied van het toenmalige Romeinse Rijk, is “heel bijzonder” en “de spectaculairste” uit haar carrière, volgens de 67-jarige Halle. Er is pas twee keer eerder een Romeinse munt gevonden in de stad Bremen, een bij opgravingen in 1930 in Rekum en een andere in de tweede helft van de eeuw in Mahndorf, twee andere wijken dan de vindplaats van de recentste schat.

© Kulturressort

De kleine munt weegt amper 2,4 gram, wat erop wijst dat hij werd geslagen in een “periode van muntdegradatie”: door de inflatie was het zilvergehalte tijdens het bewind van Marcus Aurelius aanzienlijk verlaagd. De zilverling kon als betaalmiddel gebruikt worden in een groot gebied van de provincie Britannia tot Syrië en van Noord-Afrika tot de Rijn.

Hoe de denarius in Bremen terechtkwam, is echter onduidelijk. Volgens prof. dr. Halle werd de munt waarschijnlijk verhandeld; mogelijk maakte hij deel uit van het loon van een Romeinse huursoldaat. De munt kan als ruilwaar, maar ook als souvenir van een reiziger in Bremen beland zijn, of zijn aangespoeld op een strand, denkt Halle.

Jongen mag munt niet houden

Hoeveel de zilverling vandaag waard zou zijn, kon de staatsarcheoloog niet zeggen. De munt mag sowieso niet verkocht worden. De intussen negenjarige Bjarne zal de munt ook niet mogen houden: die behoort volgens de wet op de bescherming van historische monumenten aan de staat toe.

De jongen zou er al mee ingestemd hebben dat de schat tentoongesteld wordt in het Focke Museum: “Als alleen ik hem zie, zou het maar saai zijn”, vindt Bjarne. Halle leidt in het museum de afdeling prehistorie en vroege geschiedenis. “Een munt als deze is daar nog nooit eerder gezien. Hij heeft alles in zich om een attractie te worden in het museum”, aldus prof. dr. Halle. De vondst kon op aanzienlijke mediabelangstelling rekenen.

“We zijn blij dat Bjarne zo goed heeft opgelet”, zei de staatsarcheoloog. De jongen werd beloond met een aanbevelingsbrief die hem eert voor zijn alertheid en nieuwsgierigheid, en kreeg ook twee boeken over archeologie. Hij wil alvast blijven zoeken naar schatten en heeft een metaaldetector gevraagd.