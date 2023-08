Sporen van PFAS ontdekt: ook papieren rietjes zijn schadelijk voor milieu

Rietjes gemaakt van papier of bamboe hebben een grotere kans om PFAS te bevatten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universiteit Antwerpen waarbij 39 verschillende soorten rietjes werden getest.

Volgens de studie, gepubliceerd in het vakblad Food Additives and Contaminants, zijn veel rietjes nadelig voor het milieu. Van de geteste papieren rietjes bevatte 90 procent PFAS, voor de bamboerietjes was dit 80 procent, 75 procent voor plastiek en 40 procent voor glas. Alleen bij de roestvrije stalen rietjes werden geen sporen van PFAS ontdekt. Vanwege de hogere PFAS-concentratie waarschuwen de wetenschappers dat ze mogelijk minder milieuvriendelijk zijn dan de plastieken alternatieven. De concentratie is wel zo laag dat het risico voor de gezondheid volgens de onderzoekers zeer beperkt is.

Volgens de studie is het niet duidelijk hoe de PFAS in de rietjes terechtkomt. Ze kunnen bewust zijn toegevoegd om ervoor te zorgen dat de rietjes beter tegen water kunnen. Mogelijk raken de chemicaliën onbedoeld in het product via bepaalde recyclageprocessen.

Rietjes van plastic zijn sinds 2021 verboden in de Europese Unie. Maar naast de regels rond wegwerpplastic wordt Europa ook steeds strenger op de aanwezigheid van PFAS. Dat zijn chemicaliën die de natuur nauwelijks kan afbreken, ook wel de forever chemicals genoemd. PFAS wordt in hoge concentraties gelinkt aan onder meer groeiproblemen, leverproblemen en kanker.

“Deze ‘milieuvriendelijke’ rietjes zijn niet noodzakelijkerwijs een duurzamer alternatief voor plastic rietjes, omdat ze kunnen worden beschouwd als een extra bron van PFAS-blootstelling in mens en milieu”, concluderen de onderzoekers. Het beste alternatief is volgens de onderzoekers om gebruik te maken van rietjes die gemaakt zijn van roestvrij staal. Die bevatten geen PFAS en zouden het meest groene alternatief zijn. (agg)