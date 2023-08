Opnieuw tientallen graven van inheemse kinderen ontdekt in Canada

Een inheemse gemeenschap in het westen van Canada heeft dinsdag bekendgemaakt dat ze bijna honderd ongemarkeerde graven van kinderen heeft ontdekt in de buurt van een voormalig religieus internaat.

“Wat we hebben gevonden is hartverscheurend en overweldigend: tot nu toe zijn er 93 mogelijke ongemarkeerde graven ontdekt, van 79 kinderen en 14 baby’s”, vertelde Jenny Wolverine, hoofd van de First Nation English River inheemse gemeenschap, dinsdag op een persconferentie. “Dit is geen definitief cijfer”, voegde ze eraan toe, waarschuwend dat het aantal hoger zou kunnen zijn.

De ontdekkingen werden gedaan na grondradaronderzoek in de buurt van de Beauval Indian residential school in de provincie Saskatchewan. Volgens de Universiteit van Regina werden de schoolgebouwen vernietigd door voormalige bewoners toen de school in 1995 werd gesloten.

Al ruim 1.300 graven

Bijna een eeuw lang werden ongeveer 150.000 autochtone kinderen in heel Canada onder dwang opgenomen in 139 scholen, vaak geleid door de katholieke kerk, waar ze werden afgesneden van hun familie, taal en cultuur. Duizenden keerden nooit terug. Velen werden fysiek en seksueel misbruikt en duizenden stierven aan ziekte, ondervoeding of verwaarlozing. Een nationale onderzoekscommissie noemde het systeem een culturele genocide.

De afgelopen twee jaar is dit duistere koloniale verleden van Canada weer boven water gekomen doordat kindergraven zijn ontdekt in de buurt van de instellingen waar inheemse kinderen onder dwang werden ingelijfd. Er zijn al meer dan 1.300 graven geïdentificeerd.